بغداد 10 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 07 ديسمبر 2019 م واسدانت الممثلة الخاصة للامين العام للامم المتحدة في العراق "جانين بلاسخارت" اليوم بشدة الهجمات على المتظاهرين السلميين في العراق .وقالت بلاسخارت في بيان : إننا ندين عملية إطلاق النارعلى المتظاهرين العزل في وسط بغداد ليلة الجمعة الماضية ، مما ترك عددا عاليا من الوفيات والإصابات بين المواطنين الابرياء .وأضافت أن قتل المتظاهرين غيرالمسلحين من قبل عناصر مسلحة يعتبرعملاً وحشياً ضد شعب العراق"، مشددة على وجوب تحديد هوية المسلحين وتقديمهم الى العدالة دون تأخير .وحثت بلاسخارت، القوات الأمنية العراقية على بذل كل جهد لحماية المتظاهرين السلميين من اعمال العنف التي تقوم بها العناصرالمسلحة العاملة خارج نطاق سيطرة الدولة .// انتهى //19:49ت م0120