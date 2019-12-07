سياسي / ممثلة الامم المتحدة في العراق تدين بشدة الهجمات على المتظاهرين السلميين
السبت 1441/4/10 هـ الموافق 2019/12/07 م واس
بغداد 10 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 07 ديسمبر 2019 م واس
دانت الممثلة الخاصة للامين العام للامم المتحدة في العراق "جانين بلاسخارت" اليوم بشدة الهجمات على المتظاهرين السلميين في العراق .
وقالت بلاسخارت في بيان : إننا ندين عملية إطلاق النارعلى المتظاهرين العزل في وسط بغداد ليلة الجمعة الماضية ، مما ترك عددا عاليا من الوفيات والإصابات بين المواطنين الابرياء .
وأضافت أن قتل المتظاهرين غيرالمسلحين من قبل عناصر مسلحة يعتبرعملاً وحشياً ضد شعب العراق"، مشددة على وجوب تحديد هوية المسلحين وتقديمهم الى العدالة دون تأخير .
وحثت بلاسخارت، القوات الأمنية العراقية على بذل كل جهد لحماية المتظاهرين السلميين من اعمال العنف التي تقوم بها العناصرالمسلحة العاملة خارج نطاق سيطرة الدولة .
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19:49ت م
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