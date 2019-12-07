طرابلس 10 ربيع الأخر1441 هـ الموافق07 ديسمبر2019 م واسقامت فرق الطوارئ الطبية المتنقلة التابعة لمنظمة الصحة العالمية، بدعم الخدمات الصحية في 25 مرفقًا صحيًا في ليبيا، يوفر خدمات الرعاية الصحية الأولية والثانوية المنقذة للحياة.وأفاد مكتب منظمة الصحة العالمية في ليبيا في بيان اليوم ، أنه بفضل هذا الدعم جرى خلال أسبوع واحد فقط تقديم أكثر من 4000 استشارة طبية، فضلاً عن إجراء 343 عملية جراحية.وكانت منظمة الصحة العالمية، قد أرسلت خلال الأسبوع الماضي شحنة عاجلة من المساعدات الطبية إلى المركز الوطني لمكافحة الأمراض في طرابلس لدعم خدمات الرعاية الصحية المقدمة في المركز .// انتهى //19:50ت م0121