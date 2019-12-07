مدريد 10 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 07 ديسمبر 2019 م واستصدر فريق ريال مدريد بشكل موقت ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم، بفوزه اليوم على ضيفه إسبانيول بهدفين دون رد ضمن المرحلة الـ16 ليبتعد بفارق ثلاث نقاط عن برشلونة الذي يستضيف ريال مايوركا في وقت لاحق اليوم .وواصل ريال بهدفي الفرنسيين رافايل فاران وكريم بنزيمه، الضغط على بطل الموسمين الماضيين برشلونة، مع اقتراب موعد "الكلاسيكو" بينهما في 18 ديسمبر في كاتالونيا، في قمة مؤجلة من المرحلة العاشرة.ورفع ريال رصيده إلى 34 نقطة مقابل 31 لبرشلونة الذي سيكون عليه تكرار سيناريو المرحلة الماضية لاستعادة الصدارة، عندما فاز على أتلتيكو مدريد بعد فوز ريال على ألافيس.// انتهى //19:50ت م0122