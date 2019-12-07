المنامة 10 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 07 ديسمبر 2019 م واسرحبت مملكة البحرين اليوم بإعلان الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية السودان تبادل السفراء بينهما، في خطوة إيجابية ومهمة تعكس الرغبة المشتركة في تطوير العلاقات بين البلدين .وأكدت وزارة خارجية مملكة البحرين في بيان أن هذه الخطوة تعد دعمًا مقدرًا للحكومة الانتقالية في جمهورية السودان ولجهودها الرامية لتعزيز الأمن والاستقرار، ورفع اسم جمهورية السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وكافة العقوبات الاقتصادية بما سيسهم في تحقيق تطلعات الشعب السوداني الشقيق في التنمية والتقدم والرخاء.// انتهى //19:51ت م0123