الخرطوم 10 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 07 ديسمبر 2019 م واساستقبل رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس بمكتبه اليوم في واشنطن رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك الذي يزور الولايات المتحدة حاليًا.ورحب مالباس في مستهل اللقاء برئيس الوزراء مفيداً بأنه على تواصل مع مديرة صندوق النقد الدولي للتشاور حول دعم السودان وإعفائه من الديون في إطار مبادرة نادي باريس، لافتًا أن البنك سينشئ صندوق ائتمان لدعم شبكات الأمان الاجتماعي في السودان.من جانبه شكر الدكتور حمدوك رئيس البنك الدولي على الاهتمام بالسودان ودعم اقتصاده، مقترحاً أن يعمل البنك وصندوق النقد الدولي فضلاً عن بنك التنمية الأفريقي على إعفاء ديونهم على السودان، ومن ثم التحرك سوياً لمساندة بلاده لأجل إعفاء كافة ديونها في إطار نادي باريس.// انتهى //20:14ت م0125