عدن 10 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 07 ديسمبر 2019 م واسأشاد قائد العمليات المشتركة اليمنية اللواء الركن صغير بن عزيز بالمواقف الأخوية لدول تحالف دعم الشرعية في اليمن ودعمهم المستمر في سبيل استكمال تحرير ما تبقى من مناطق في بلاده تحت سيطرة ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.وناقش قائد العمليات المشتركة خلال اجتماع اليوم بمأرب بقيادات العمليات المشتركة، التطورات العملياتية والقتالية في جبهات القتال ضد المليشيات الانقلابية، كما تطرق الاجتماع إلى التطورات العملياتية والقتالية في المنطقة العسكرية السابعة في جبهة نهم شرق العاصمة صنعاء.وأشاد الاجتماع بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية بجهود وحدات المنطقة السابعة في تنفذ الأعمال القتالية التعرضية حسب ماهو مخطط له.// انتهى //21:05ت م0133