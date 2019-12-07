تونس 10 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 07 ديسمبر 2019 م واستعادل النادي البنزرتي في ميدانه مع نجم المتلوي بهدف واحد لكل منهما في مباراة جمعت الفريقين اليوم لحساب الجولة 11 من الدوري التونسي لكرة القدم.وفي بنقردان تعادل اتحاد بنقردان مع النادي الإفريقي الزائر دون أهداف مما قلص من تقدم النادي الإفريقي نحو صدراة الترتيب.وتتواصل بقية مباريات الجولة يوم غد وكذلك الأربعاء القادم ماعدا مباراة الترجي مع الاتحاد المنستيري التي لم تحدد بعد.ومازال الاتحاد المنستيري في صدارة ترتيب الدوري بـ 24 نقطة يليه الصفاقسي بـ21 نقطة فالأفريقي بـ19 نقطة ثم اتحاد بنقرادان بـ18 نقطة فيما يحتل الترجي منقوصًا من خمس مباريات المرتبة الخامسة حتى الآن بـ16 نقطة.// انتهى //21:05ت م0134