برلين 10 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 07 ديسمبر 2019 م واستغلب فريق بوروسيا مونشنغلادباخ المتصدر على ضيفه بايرن ميونيخ حامل اللقب بهدفين مقابل هدف من خلال ثنائية الظهير الجزائري رامي بن سبعيني اليوم ضمن المرحلة 14 من الدوري الألماني لكرة القدم.ومني بايرن بخسارته الثانية على التوالي فتراجع من المركز الرابع إلى السادس، فيما بقي مونشنغلادباخ متصدرًا بفارق نقطة عن لايبزيغ الفائز على ضيفه هوفنهايم 3-1 ، ليبتعد مونشنغلادباخ متصدر الدوري منذ المرحلة السابعة، بفارق سبع نقاط عن بايرن الذي سيطر على الـ"بوندسليغا" في المواسم السبعة الماضية.// انتهى //21:07ت م0135