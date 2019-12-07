لندن 10 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 07 ديسمبر 2019 م واسعزز فريق ليفربول صدارته للدوري الإنجليزي لكرة القدم بعد فوزه على مضيفه بورنموث بثلاثة أهداف دون رد اليوم السبت في المرحلة الـ16 من المسابقة >وفي مباريات أخرى فاز فريق توتنهام على ضيفه بيرنلي بنتيجة 5 - 0 ، وتعادل واتفورد مع كريستال بالاس سلبيا.ورفع ليفربول رصيده إلى 46 نقطة بالصدارة بفارق 11 نقطة عن أقرب ملاحقيه ليستر سيتي الذي يخرج غدًا الأحد لملاقاة مضيفه أستون فيلا ، ليحقق ليفربول فوزه الـ15 هذا الموسم مقابل تعادل وحيد وبسجل خال من الهزائم .// انتهى //21:07ت م0136