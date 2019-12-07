رياضي / الباطن يتقدم للمركز الثالث في دوري الدرجة الأولى لكرة القدم بعد فوزه على الخليج
السبت 1441/4/10 هـ الموافق 2019/12/07 م واس
الرياض 10 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 07 ديسمبر 2019 م واس
حقق الباطن فوزًا على مضيفه الخليج بهدفين دون رد اليوم السبت في مباراة مؤجلة من الجولة الـ 12 من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم .
وسجل هدفا المباراة كل من عمر العودة ومحمد محسن في الدقيقتين 80 و87 على الترتيب ، ليرتفع رصيد الباطن لـ 25 نقطة في المركز الثالث ، فيما توقف رصيد الخليج عند 15 نقطة في المركز الخامس عشر.
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21:07ت م
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