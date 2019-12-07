الرياض 10 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 07 ديسمبر 2019 م واسحقق الباطن فوزًا على مضيفه الخليج بهدفين دون رد اليوم السبت في مباراة مؤجلة من الجولة الـ 12 من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم .وسجل هدفا المباراة كل من عمر العودة ومحمد محسن في الدقيقتين 80 و87 على الترتيب ، ليرتفع رصيد الباطن لـ 25 نقطة في المركز الثالث ، فيما توقف رصيد الخليج عند 15 نقطة في المركز الخامس عشر.// انتهى //21:07ت م0137