الرياض 10 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 07 ديسمبر 2019 م واساستقبلت مبادرة وحدة اكتشاف المواهب خلال التجمّع الرابع الذي أقيم على ملعب مدينة الملك فيصل الرياضية في جازان، "1375 لاعبًا" تم الوقوف على مستوياتهم الفنية من خلال عدّة تمارين واختبارات متخصصة .يذكر أن وحدة اكتشاف المواهب زارت خلال الشهر الماضي مدن مكة المكرمة وتبوك وجدة، وقفت فيها على ما يزيد عن 1800 لاعب موهوب، في حين سيشمل المشروع زيارة 20 مدينة ومحافظة أخرى خلال الموسم الرياضي الجاري.// انتهى //21:08ت م0138