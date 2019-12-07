طريف 10 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 07 ديسمبر 2019 م واستنظم جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في محافظة طريف، بالتعاون مع مكتب الإشراف على المساجد والدعوة والإرشاد في المحافظة غدا، محاضرة بعنوان "الغلو أسبابه وعلاجه" يقدمها الدكتور محمد بن مران الرويلي وذلك في جامع الراجحي.وأشار مكتب الاشراف أن هذه المحاضرة تأتي ضمن برنامج ومناشط المكتب لهذا العام, وضمن سلسلة محاضرات الأمن الفكري التي ينضمها الفرع لتبصير الناس بأمور دينهم ودنياهم.// انتهى //21:10ت م0139