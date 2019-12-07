الجزائر 10 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 07 ديسمبر 2019 م واستغلب نجم مقرة على نصر حسين داي بنتيجة هدف لصفر في مباراة جمعت الفريقين اليوم لحساب الجولة 13 من البطولة الجزائرية لكرة القدم فيما فازو شباب بلوزداد على شبيبة الساورة بنفس النتيجة، بينما حقق اتحاد بلعباس 3 أهداف لهدف على حساب مولودية الجزائر.وفاز وفاق سطيف على جمعية عين مليلة بأربعة أهداف لصفر وتعادل اتحاد بسكرة مع أهلي برج بوعريريج دون أهداف.واستمر شباب بلوزداد في صدارة الدوري بـ28 نقطة يليه مولودية الجزائر بـ24 نقطة فمولودية وهران وشبيبة الساورة بـ19 نقطة، وانتهي نادي بارادو في اخر الترتيب بثماني نقاط.// انتهى //21:19ت م0143