الخرطوم 10 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 07 ديسمبر 2019 م واستشارك السودان في اجتماع سد النهضة لوزراء خارجية ومياه السودان ومصر وأثيوبيا المقرر عقده غدًا فى واشنطن، بحضور مراقبين من أمريكا والبنك الدولي.ويأتي الاجتماع تنفيذًا لخطة العمل المتعلقة بتقييم المسار التفاوضي للاجتماعين السابقين بأديس أبابا والقاهرة.ويرأس وفد السودان في الاجتماع وزير الري والموارد المائية الدكتور ياسر عباس.وقال الوزير في تصريح قبيل مغادرته إلى واشنطن: اهتمام السودان بضمان الوصول لاتفاق يستلهم قوانين المياه الدولية التي تراعي الاستغلال المنصف والعادل دون إلحاق ضرر بالآخر.// انتهى //22:06ت م0150