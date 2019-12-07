رام الله 10 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 07 ديسمبر 2019 م واسالتقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم في مدينة رام الله، بالمبعوث الصيني الجديد لعملية السلام في الشرق الأوسط تشاي جيون.وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن الرئيس عباس أطلع المبعوث الصيني على آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، مؤكدًا العمل على إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في أقرب وقت ممكن.وأكد أن استمرار إسرائيل بتجاهل تنفيذ التزاماتها حسب الاتفاقات الموقعة، وإصرارها على سياسة الاستيطان والاقتحامات والاعتقالات وهدم البيوت، والمضي بسياسة تهويد مدينة القدس المحتلة والمساس بمقدساتها الإسلامية والمسيحية، سينهي كل فرص تحقيق السلام العادل والشامل القائم على قرارات الشرعية الدولية لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.وشدد الرئيس عباس، على الدور الكبير والمهم الذي يمكن أن تلعبه الصين في العملية السياسية، خاصة في ظل فقدان الإدارة الأميركية دورها كوسيط نزيه ومحايد، وذلك جراء القرارات المنحازة للاحتلال والمخالفة لكل قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي.// انتهى //22:59ت م0151