دومة الجندل 10 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 07 ديسمبر 2019 م واستواصلت فعاليات "قوافل جوفية" التي أطلقتها وتنظمها جمعية الثقافة والفنون بالجوف، بالمنطقة التاريخية بمحافظة دومة الجندل، لتشهد في 3 أيامها حضوراً متزايداً.وعاش زوار الفعاليات التي نفذت بجوار قلعة مارد، مع عروض فرقة كاريزما الاستعراضية، وعروض الفنون الشعبية، وعرض مسرحية "شباب في ورطة"، أوقاتاً ممتعة، فيما حظيت ورش الخط العربي باهتمام جانب كبير من الزائرين.من جهتها استمرت الأسر المنتجة المشاركة في تقديم منتجاتها للحضور، والتي تنوعت بين أكلات شعبية ومشغولات يدوية، في حين نالت فرقة الفنون الشعبية التي تقدم عروض السامري والعرضة السعودية، جانباً من اهتمام الزوار، ومثلها فعالية ديوانية الشعراء، التي تناولت شخصيات تاريخية، من خلال قصائد العرب الخالدة.// انتهى //23:14ت م0152