جيزان 10 ربيع الأخر ١٤٤١هـ الموافق 07 ديسمبر ٢٠١٩م واسنقل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان ، تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - وتعازي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، لوالد وذوي الشهيد وكيل الرقيب أحمد بن يحي سليمان الغزواني ، ولوالد وذوي الشهيد الجندي سلطان بن عيسى شبلي ، من منسوبي القوات المسلحة ، الذين استشهدا دفاعًا عن الدين والوطن بالحد الجنوبي بمنطقة جازان.وأعرب سموه خلال لقائه بوالدي الشهدين بمنزليهما مساء اليوم بمركز ريع مصيدة بمحافظة العيدابي، وقرية القمري بمحافظة ضمد، عن فخر واعتزاز الجميع بالشهيدين، داعيًا الله عز وجل أن يتقبلهما بواسع رحمته ومغفرته، مؤكدًا أن ما تقوم به مختلف القطاعات العسكرية من واجب ديني ووطني وبطولي كبير هو مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء الوطن.من جانبهم أعرب والدا وذوو الشهيدين "الغزواني، وشبلي "، عن شكرهم للقيادة الرشيدة ولسمو أمير المنطقة وسمو نائب أمير المنطقة على مواساتهم، مؤكدين أن ذلك نابع من حرص واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين - رعاه الله - بأبنائها في كل مكان ، معربين عن فخرهم بالشهيدين الذين استشهدا في ميدان العز والكرامة للدفاع عن الدين والوطن الغالي.حضر العزاء محافظ العيدابي عبدالله بن محمد الظافري، ومحافظ ضمد عبدالله بن خالد البراق، وعدد من المسؤولين.//انتهى//00:33ت م0156