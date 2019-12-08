أبها 10 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 07 ديسمبر 2019 م واسشهد صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير انعقاد خمس ورش عمل لبحث آليات مثلى، لتقديم خدمات اتصالات مثالية بالمنطقة (العوائق والتحديات).وتهدف ورش العمل إلى الاستماع للأهالي بشكل مباشر، وبحث احتياجاتهم، ومعرفة العوائق والتحديات التي تواجه قطاع الاتصالات بالمنطقة، بما يضمن إيجاد سبل لحلها، وبما يسهم في تحسين جودتها بشكل عام.وشارك في ورش العمل معالي محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور محمد بن سعود التميمي، ومدير عام نشر النطاق العريض بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس فهد بن عبدالعزيز السبهان، والمستشار المشرف على منطقة عسير بهيئة الاتصالات علي مبارك الشهراني، ونائب الرئيس الأعلى لوحدة تقنية المعلومات بشركة الاتصالات السعودية المهندس هيثم الفرج، والرئيس التنفيذي لشركة اتحاد اتصالات "موبايلي" المهندس سلمان البدران، والرئيس التنفيذي لقطاع التقنية بشركة الاتصالات المتنقلة "زين" المهندس عبدالرحمن المفدى، بحضور عدد من مسؤولي الجهات الحكومية والأهلية وبعض أعضاء مجلس المنطقة والمجالس المحلية والبلدية وأعضاء من مجالس الشباب وعدد من مشايخ ونواب القبائل والإعلاميين.وبدأت الورشة الأولى التي أقيمت بمحافظة أحد رفيدة الأربعاء الماضي وشملت محافظات أحد رفيدة وسراة عبيدة وخميس مشيط، وظهران الجنوب، والحرجة، ومراكز وادي بن هشبل والواديين، ثم أقيمت الورشة الثانية في محافظة محايل عسير وشملت محافظات محايل والمجاردة ‎وبارق ‎ورجال ألمع ‎والبرك؛ و‎مراكز الحريضه ‎والقحمه ‎وبحر أبو سكينة، كما شملت الورشة الثالثة التي أقيمت في محافظة محافظة النماص وشملت محافظة النماص ومراكز بني عمرو ‎ومنصبه ‎وبللحمر ‎وبللسمر ‎وثلوث المنظر وخميس مطير.عقب ذلك عقدت يوم الخميس الماضي ورشة عمل في محافظة بلقرن شملت مراكز البشاير وخثعم ‎ والبلس ‎وعفراء والقوز و‎ثربان ‎وشواص ‎وآل سلمه، ثم أقيمت الورشة الأخيرة في محافظة بيشة وشملت محافظات بيشة وتثليث الأمواه وطريب ومركز تباله.واستعرض سموه والحضور خلال الورش عدد من الفيديوهات التي توضح نطاق تغطية أعمال الورش كما تم مناقشة العوائق والمشكلات التي تواجه المستفيدين التي يتطلعون إلى حلها للارتقاء بجودة أداء قطاع الاتصالات.وانتهت اللقاءات باتخاذ بعض القرارات التي ستسهم في الارتقاء بقطاع الاتصالات في منطقة عسير، وفي مقدمتها إمارة المنطقة التي أكدت عقد اجتماع بالأهالي بعد ستة أشهر في الموقع السابقة لمعرفة مدى رضاهم عن الخدمات بعد تحسنها خلال تلك الفترة، والاطلاع على وثيقة وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات والعوائق التي تواجه شركات الاتصالات، وإنشاء خط ساخن من خلال وكيل الإمارة مباشرة لمعالجة الصعوبات التي تواجه الشركات مقدمة الخدمة، وتكريم الشركة الملتزمة التي تحقق أهداف الخطة الزمنية خلال الوقت المحدد.// يتبع //00:33ت م0157

وفيما يتعلق بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات فالتزمت بوضع خطة زمنية لمسح كامل المنطقة من خلال فريق تقوده هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بمشاركة الشركات المشغلة لتقديم خطة التحسين، وتقوم إمارة المنطقة بالتعاون مع هيئة تطوير عسير بتذليل جميع العوائق، كما تقوم الوزارة بالتنسيق مع وزارة النقل لتغطية الطرق الحالية والعقبات والطرق المحورية والمشاريع المستقبلية بالخدمة المطلوبة، إضافة إلى دراسة شبكة الاتصال بمركز بيحان بللحمر ووضع خطة لتحسين الشبكة.والتزمت شركة الاتصالات السعودية بتغطية شبكة الاتصال بمحافظة بلقرن ضمن مشروع صندوق الخدمة الشاملة للقرى الأقل من ٥٠٠٠ نسمة وأي قصور بالخدمة تتكفل هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بمعالجته، كما تلتزم الهيئة بتغطية شبكة التجوال المحلي بدون رسوم إضافية على العميل عن طريق برنامج التجوال المحلي بحلول منتصف عام 2020م، كما تقوم الهيئة بحصر جميع المواقع التي اشتكى الأهالي ضعف تغطيتها لتتم معالجتها من قبل الشركة.وتعهدت أمانة منطقة عسير بتوفير الأراضي بأسعار مخفضة في المواقع التي يقل عدد سكانها عن ٥٠٠٠ نسمة، والتنسيق بين أمين المنطقة وممثلي الشركات الثلاث لوضع حلول عاجلة للمناطق الحيوية بالحريضة لتحسين خدمات الاتصالات بها.والتزم فرع وزارة النقل بتسهيل إجراءات إصدار التراخيص لمزودي الخدمة ليتم استلام الترخيص في نفس اليوم، كما تعهدت الشركة السعودية للكهرباء باختصار إيصال الخدمة الكهربائية للمواقع التي تحتاج سرعة إيصال الخدمة إلى نصف المدة التي كانت تستغرق شهرين وأكثر، إضافة لإيصال الكهرباء لبرج الاتصالات بمركز منصبة وتشغيلة خلال يومين من إيصال الخدمة.وجاء عقد هذه الورش حرصاً من إمارة المنطقة وهيئة تطوير منطقة عسير بإشراف ومتابعة سمو أمير المنطقة الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير عسير على أن يطلع المجتمع على الجهود القائمة من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات؛ وهيئة الاتصالات والشركات المشغلة، وإتاحة الفرصة لممثلي الأهالي من المشايخ والنواب وأعضاء المجالس المحلية والبلدية والشباب لإيصال معاناتهم لقيادات الوزارة والهيئة وإيصال مطالبات الأهالي واحتياجاتهم بشكل مباشر وبكل شفافية لإيجاد الحلول العاجلة التي تضمن رفع مستوى خدمات الاتصالات والانترنت بجميع محافظات ومراكز منطقة عسير، والعمل بين الوزارة والهيئة والشركات المشغلة وإمارة المنطقة وهيئة التطوير والجهات الحكومية الخدمية الأخرى لمتابعة تلك الحلول وفق جدول زمني يضمن تنفيذها.وفي نهاية الورش، قام سمو أمير منطقة عسير بتكريم عدد من البارزين والمميزين في كل محافظة ممن حقق مراكز متقدمة في أحد المجالات على مستوى المنطقة أو المملكة.// انتهى //00:33ت م0158