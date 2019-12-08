المدينة المنورة 10 ربيع الآخر 1441هـ الموافق 7 ديسمبر 2019م واسكرم أمين منطقة المدينة المنورة المهندس فهد بن محمد البليهشي اليوم أصدقاء العمل البلدي من الجهات الحكومية والخاصة والفرق التطوعية المشاركة في مبادرة التطوع البلدي الذي تزامن وقت انطلاقها مع اليوم العالمي للتطوع، وذلك بمركز الفنون المعاصرة بالحي التراثي بحديقة الملك فهد بالمدينة المنورة.وشاركت الفرق التطوعية البالغ عددهم 400 متطوع في تنفيذ أعمال التشجير في عدداً من الطرق بالمدينة المنورة وفي أعمال النظافة التي نفذت في مخططين سكنيين وكذلك في أعمال إزالة الملصقات ومظاهر التشوه البصري في عدداً من الأحياء بالمدينة المنورة .وقدم المهندس البليهشي شكره وتقديره للمشاركين في مبادرة التطوع البلدي ، مؤكداً على أهمية العمل التطوعي وتعزيز ثقافة المحافظة على الممتلكات العامة وخدمة المجتمع من خلال توسيع المشاركة التطوعية في الأنشطة البلدية المختلفة كالنظافة والتشجير وإزالة الملصقات ومظاهر التشوه البصري ، متمنياً أن تشكل هذه المبادرة همزة وصل حيوية ومميزة بين الأمانة والمجتمع بمختلف شرائحه ومبدعيه ، واعداً الجميع بالتواصل الدائم بهدف استقطاب الأفكار الإبداعية والتطوعية وتبنيها والعمل على تنفيذها وتكريم من يقدمها .// انتهى //00:37ت م0160