القاهرة 10 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 07 ديسمبر 2019 م واسفاز فريق الزمالك المصري على ضيفه فريق بريميرو دي أوجستو الأنجولي بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، على ملعب السلام بالقاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الأولى لبطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.وبهذا الفوز حصد الزمالك أول ثلاث نقاط في مشواره بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، عقب الخسارة أمام مازيمبي الكونغولي خارج الديار بثلاثة أهداف دون رد.وبذلك يحتل الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الأولى، خلف مازيمبي الكونغولي المتصدر بست نقاط، فيما جاء زيسكو الزامبي وبريميرو دي أوجستو الأنجولي في المركزين الثالث والرابع برصيد نقطة وحيدة لكل منهما.// انتهى //01:01ت م0161