دكار 10 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 07 ديسمبر 2019 م واسشدد الرئيس السنغالي ماكي صال على ضرورة وضع حد للهجرة غير الشرعية، واصفًا إياهًا بالتهريب المهين، وذلك في تعليق على غرق قارب بالشواطئ الموريتانية يحمل العشرات من المهاجرين غير الشرعيين.وأوضح الرئيس صال في تغريدة نشرها في حسابه على "تويتر" أنه تلقى بأسف وفاة 63 مهاجرًا بينهم 13 مواطنًا سنغاليًا في غرق قارب قبالة الشواطئ الموريتانية، واصفًا الأمر بأنه لا يطاق.وكان أكثر من 60 شخصًا قد لقوا مصرعهم في حادث غرق قارب قبالة مدينة نواذيبو، كانوا قادمين من غامبيا باتجاه إسبانيا.وأعلنت السلطات الموريتانية إنقاذ وإيواء 85 من المهاجرين، من أصل ما بين 150 و 180 كانوا على متن القارب.وأوقف خفر السواحل الموريتاني أمس، قاربًا كان على متنه 192 مهاجرًا غير نظامي وذلك قبالة مركز نوامغار الإداري.// انتهى //03:00ت م0163