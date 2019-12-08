تونس 10 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 07 ديسمبر 2019 م واسبدأت بمدينة توزر جنوب غرب تونس، فعاليات الدورة الثانية للمهرجان الدولي للسينما بتوزر ، بمشاركة أكثر من 200 ضيف من تونس ومن 15 بلدا عربيا وإفريقيا وأجنبيا ويتواصل لستة أيام.ويتضمن برنامج المهرجان عروضا لـ 37 فيلما بين الطويل والقصير والوثائقي في المسابقة الرسمية وخارج المسابقة، إضافة إلى عروض مجانية في الساحات العامة بالمدينة لأفلام موجهة للشباب وللأطفال.كما ينظم على هامش المهرجان، الذي يهدف إلى الترويج لجهة الجريد سياحيا وثقافيا والمساهمة في إيجاد حركية اقتصادية في الجهة، دورات تدريبية وورش تحت إشراف أساتذة مختصين في مجال السينما و ريادة الأعمال السينمائية .// انتهى //03:19ت م0164