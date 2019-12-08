عام / الصحف السعودية
الأحد 1441/4/11 هـ الموافق 2019/12/08 م واس
الرياض 11 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 08 ديسمبر 2019 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:
الشورى يقر تعديلات تشريعية لحماية الطفل.. غداً
وزير الإسكان: نحرص على تنوع العرض بالشكل الذي يتناسب مع رغبات المواطنين
هيئة كبار العلماء: حادثة فلوريدا جريمة نكراء وسفك لدماء معصومة
رابطة العالم الإسلامي: جريمة فلوريدا لا تمثل إلاّ صاحبها
«الخارجية» ترحب بإعلان أميركا والسودان تبادل السفراء
تجنيس الكفاءات المميزة.. دفع لعجلة التنمية ورفع للتنافسية
المجلس الاستشاري للطيران المدني يستعرض برنامج «التحول»
الإرياني: مصادرة شحنة أسلحة إيرانية تدحض مزاعم الحوثيين عن السلام
اليمن يطالب المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات حازمة ضد طهران
الرئاسة الفلسطينية تعبر عن تقديرها لدعم الكونغرس الأميركي حل الدولتين
حمدوك: إعادة العلاقات لمستوى السفراء مع أميركا بداية لعهد جديد
برلماني عراقي: جرائم الميليشيات الإيرانية مستمرة في ساحات التظاهر
طائرة مسيّرة تستهدف منزل مقتدى الصدر في النجف
رفض شعبي للتدخل الإيراني في شؤون العراق
مصرع أربعة مدنيين في قصف جوي روسي على إدلب
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