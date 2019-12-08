الرياض 11 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 08 ديسمبر 2019 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:الشورى يقر تعديلات تشريعية لحماية الطفل.. غداًوزير الإسكان: نحرص على تنوع العرض بالشكل الذي يتناسب مع رغبات المواطنينهيئة كبار العلماء: حادثة فلوريدا جريمة نكراء وسفك لدماء معصومةرابطة العالم الإسلامي: جريمة فلوريدا لا تمثل إلاّ صاحبها«الخارجية» ترحب بإعلان أميركا والسودان تبادل السفراءتجنيس الكفاءات المميزة.. دفع لعجلة التنمية ورفع للتنافسيةالمجلس الاستشاري للطيران المدني يستعرض برنامج «التحول»الإرياني: مصادرة شحنة أسلحة إيرانية تدحض مزاعم الحوثيين عن السلاماليمن يطالب المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات حازمة ضد طهرانالرئاسة الفلسطينية تعبر عن تقديرها لدعم الكونغرس الأميركي حل الدولتينحمدوك: إعادة العلاقات لمستوى السفراء مع أميركا بداية لعهد جديدبرلماني عراقي: جرائم الميليشيات الإيرانية مستمرة في ساحات التظاهرطائرة مسيّرة تستهدف منزل مقتدى الصدر في النجفرفض شعبي للتدخل الإيراني في شؤون العراقمصرع أربعة مدنيين في قصف جوي روسي على إدلب// يتبع //06:01ت م0003