وركزت الصحف على العديد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي.وقالت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( تغيير المشهد السكني ) : على مدى سنوات مضت.. كانت مشكلة تأمين السكن الشغل الأول للحكومة، فرغم انتشار وتوفر مساحات هائلة من الأراضي، إلا أن مدناً كبرى كانت تعاني من شح الوحدات السكنية المناسبة لسكن المواطن، وقبل ذلك عدم مناسبة أسعار الأراضي السكنية لقدرات نسبة كبيرة من الأسر السعودية.وواصلت : إلا أن الإرادة القوية والعزيمة الصادقة التي ترجمتها الخطوات المهمة في قطاع الإسكان منذ تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - الحكم، باتت تؤتي ثمارها، في ظل دعم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الدائم للقطاع من خلال رؤية 2030، التي تضمنت برنامجاً خاصاً للإسكان، تشترك فيه عدة جهات حكومية من وزارات ومؤسسات مالية، وبقيادة وزارة الإسكان.وبينت : رسوم الأراضي البيضاء كانت البداية التي أعادت تصحيح مكونات القطاع العقاري بما فيها السكني، والتعاون الكبير الذي أبدته جميع المنشآت التمويلية من شركات وبنوك بدأ يؤتي ثماره، والتنافس بين شركات التطوير في طرح وتسويق منتجات بات أمراً ملاحظاً، وحتى اهتمام الشركات الأجنبية للدخول إلى سوق التطوير العقاري غدا توجهاً يمكن أن يكون جيداً خلال السنوات المقبلة، وصولاً إلى مرحلة التنافسية بين جميع مقدمي الخدمات التمويلية والسكنية في القطاع الخاص التي بالتأكيد سوف تنعكس لصالح المواطن.وأضافت : لاشك أن التغيير الشامل الذي قاده معالي وزير الإسكان ماجد الحقيل لسن أنظمة جديدة، تدعم المواطن، وتحميه مثل البيع على الخارطة، ونظام إيجار، والبناء المستدام، وتوظيف عشرات السعوديين في مبادرة "فاحص"، والأهم تحويل جميع الخدمات التي تهم المواطن المستحق في منصة واحدة "سكني" وعبر تطبيق يمكن لأي شخص الحصول عليه والتعرف على استحقاقه، والتقديم لطلب تمويل فوري في حال كان موظفاً.. أمر يدعو للفخر بمنجزات حكومية بارزة ومهمة، يحق لنا الوقوف عليها، وتناولها بشيء من الشرح والتفصيل.// يتبع //06:01ت م0004