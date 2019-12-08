وأوضحت صحيفة "عكاظ" في افتتاحيتها التي كانت بعنوان ( القاتل لايمثل مجتمعنا ) : قال الملك سلمان بن عبدالعزيز في ثنايا تعزيته هاتفيا للرئيس الأمريكي دونالد ترمب : إن القاتل لا يمثّل أخلاق المجتمع السعودي.المجتمعات السوية تنبذ قتل الأبرياء، وسفك الدماء، بل إن من عادات العرب أنها لاتقتل غافلا، ولاتغدر بآمن، وهي من معائب السلوك لديهم ولدى آبائهم وأجدادهم كابرًا عن كابر.وواصلت : عندما يكون الأمريكان أو غيرهم من الأوروبيين أو أي جنسية أخرى ضيوفا وافدين لأي سبب كان، على أهل بلادنا سواء قبل تأسيس دولتنا الحديثة أو فيما سبق من عصور، نرى أن أهل البلاد يتسابقون على الضيافة والحماية والرعاية، بل إن السقاية والرفادة كانتا من أبرز ما تقوم به العرب لضيوفها، وكانت مفاخر لهم، لا يجرؤ أحد على الإخلال بها، وإن حدث فهو منبوذ مذموم، وقد يصل الأمر إلى التبرؤ منه ونفيه عن البلاد أحيانا، ومايزال السعوديون على هذا حتى اليوم، وما ردة فعل المجتمع السعودي بعد الجريمة الشنعاء في القاعدة البحرية الأمريكية بفلوريدا، إلا دليل قاطع على ذلك.// يتبع //06:02ت م0005