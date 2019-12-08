وقالت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( العراق.. والتحرر من التدخل الإيراني ): الأحداث في الشوارع العراقية تعكس صورا ومشاهد عن ذلك التدخل الإيراني السافر في شأن هذا البلد الشقيق ومحاولة خلخلة مفاصله السياسية وفي كل ما يتعلق بحياة العراقيين، والنتيجة انعكست في تلكم المظاهرات الشعبية التي بدأت صامدة ولعلها تنجح بشكل شامل ونهائي في إقصاء عملاء إيران من المشهد الـعراقي، كنتيجة لتلك الـتظاهرات السلمية التي قوبلت بكل وحشية استدعت استنكار الجميع، ولكن رغم كل شيء عبر العراقيون خلال الأيام الماضية عن رفضهم للتواجد الإيراني في بلادهم وتغلغله السافر في الـشأن الـعراقي، واستطاعوا إفشال كل الـدعوات لإنهاء المظاهرات الـتي طغت علـى الـواقع الـعراقي الذي يقترب شعبه اليوم أكثر من أي وقت مضى من التحرر من براثن التدخلات والفساد وكذلك ليظفر بتحقيق مطالبه.وتابعت : التدخل الإيراني السافر في شؤون العراق كان ولا يزال سبب معاناته الأمرين من الفتن والاضطرابات والأزمات السياسية الطاحنة ونشر مظاهر الطائفية وخطاب الكراهية ومحاولة النيل من الوحدة الوطنية العراقية.وهو وجه آخر من محاولات النظام الإيراني بسط نفوذه في هـذه الـبقاع الـعربية، كما هـو الحال في محاولاته بسط نفوذه في الجنوب اللبناني وسوريا واليمن، ووقوفه خلف العمليات الإرهابية فيها.وطالما حذر المجتمع الـدولـي وكافة الـدول المحبة للعدل والحرية والسلام من التدخل الإيراني في هذا البلد؛ لأن من شأنه تمزيق الـعراق ومحاولـة ضرب حريته في مقتل.// يتبع //06:02ت م0006