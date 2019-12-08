عام / كوريا الشمالية تعلن إجراء تجربة مهمة في مركز سوهي لإطلاق الأقمار الصناعية
الأحد 1441/4/11 هـ الموافق 2019/12/08 م واس
بيونج يانج 11 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 08 ديسمبر 2019 م واس
أعلنت كوريا الشمالية اليوم أنها أجرت تجربة مهمة للغاية في مركز سوهي لإطلاق الأقمار الصناعية.
وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن معهد العلوم الدفاعية الكوري الشمالي أجرى هذه التجربة، وأبلغ اللجنة المركزية للحزب الحاكم بنتائجها الناجحة.
وأفاد بيان للمعهد أن نتائج هذه التجربة سوف تؤدي دورا مهما في تغيير الوضع الاستراتيجي لكوريا الشمالية.
// انتهى //
07:25ت م
0009