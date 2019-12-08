بيونج يانج 11 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 08 ديسمبر 2019 م واسأعلنت كوريا الشمالية اليوم أنها أجرت تجربة مهمة للغاية في مركز سوهي لإطلاق الأقمار الصناعية.وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن معهد العلوم الدفاعية الكوري الشمالي أجرى هذه التجربة، وأبلغ اللجنة المركزية للحزب الحاكم بنتائجها الناجحة.وأفاد بيان للمعهد أن نتائج هذه التجربة سوف تؤدي دورا مهما في تغيير الوضع الاستراتيجي لكوريا الشمالية.// انتهى //07:25ت م0009