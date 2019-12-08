نيودلهي 11 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 08 ديسمبر 2019 م واسلقي 35 شخصًا على الأقل حتفهم جراء اندلاع حريق في مصنع في العاصمة الهندية نيودلهي اليوم ، وسط توقعات بأن ترتفع الحصيلة أكثر.وشب الحريق صباح اليوم في الحي القديم في المدينة حيث توجد الكثير من المصانع الصغيرة ومستودعات التخزين.وقال نائب قائد جهاز الإطفاء في نيودلهي سونيل تشودري "أنقذنا أكثر من 50 شخصا".وأفاد أن "عمالاً كانوا نائمين داخل هذا المبنى المكون من أربعة أو خمسة طوابق"، مشيراً إلى أنه تم إخماد الحريق بينما لا تزال عمليات الإنقاذ جارية.من جهته أوضح مسؤول رفيع في شرطة نيودلهي أنه تم إخراج ثمانية أو تسعة أشخاص كانوا في الداخل، ليرتفع عدد من تم إنقاذهم إلى 58 على الأقل.وتحدث مسؤولو جهاز الإطفاء عن صعوبة الوصول إلى المبنى في حي سدار بازار التجاري وذكروا أن سبب الحريق لا يزال غير واضح.// انتهى //08:44ت م0013