المدينة المنورة 11 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 08 ديسمبر 2019 م واستفقد معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ أمس، عددًا من المشروعات التعليمية، يرافقه مدير عام التعليم بالمنطقة ناصر بن عبدالله العبدالكريم, وعدد من مسؤولي الوزارة.وتأتي الجولة التفقدية بهدف الاطلاع على سير العمل للعملية التعليمية والبرامج والمشاريع التي تم تخصيصها لقطاع التعليم العام، والوقوف على احتياجات المنطقة وأهم ما تحقق منها، إلى جانب رصد واقع المرافق التعليمية وتجهيزاتها وأبرز التحديات التي تواجهها.وشملت الجولة التي وقف عليها معالي وزير التعليم : (مشروع ثانوية عبدالله بن السائب لتحفيظ القرآن للبنين بحي الجماوات بسعة 24 فصلاً دراسياً، وصالة رياضية فئة "د"، بالإضافة إلى مشروع الثانوية الـ 42 للبنات بحي طيبة بسعة 24 فصلاً وصالة رياضية).// انتهى //09:28ت م0015