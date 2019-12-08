المدينة المنورة 11 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 08 ديسمبر 2019 م واسسجل مركز أمراض وجراحة القلب بالمدينة المنورة إنجازاً طبياً عالمياً أطلق عليه مسمى "طيبة تكنيك".وأوضحت "صحة المدينة المنورة" أن الإنجاز عبارة عن تقنية جديدة لإصلاح الصمام الميترالي عند حدوث تمزق له أثناء زراعة مشبك "clips mitral".وأبانت أنه عند تعرض المريض لارتجاع شديد في الصمام يتم إصلاح هذا الارتجاع باستخدام سدادة الأوعية الدموية دون الحاجة لخضوع المريض لعملية قلب مفتوح، مشيرة إلى أنه جرى نشر هذا الإنجاز في مجلة "جاك" العلمية الأمريكية والمتخصصة في أمراض وجراحة القلب، حيث تم تسجيل الإنجاز باسم "طيبة تكنيك" كونه نفذ لأول مرة عالمياً في المدينة المنورة.// انتهى //09:40ت م0018