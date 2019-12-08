الرياض 11 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 08 ديسمبر 2019 م واسأدان معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ العمل الإجرامي الذي قام به أحد الطلبة السعوديين في ولاية فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية وما نتج عنه من وفاة وإصابة عدد من الأبرياء.ونوه معالي رئيس مجلس الشورى – في تصريح صحفي - بتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - للأجهزة الأمنية بالتعاون مع نظريتها الأمريكية للوصول إلى المعلومات التي تكفل الكشف عن ملابسات الحادث الأليم .وأكد معالي الدكتور عبد الله آل الشيخ أن هذا العمل لا يمثل شعب المملكة العربية السعودية وما يحمله من قيم إنسانية يشكلها دينه الوسطي السمح ولا ثقافته التي طالما وجدت حضوراً وقبولاً بين شعوب العالم، مقدماً خالص التعازي لذوي الضحايا، وأمنياته بالشفاء العاجل للمصابين .// انتهى //10:01ت م0022