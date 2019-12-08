حائل 11 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 08 ديسمبر 2019 م واس

نفذ فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمدينة حائل ممثلاً بفريق التطوع أمس، مبادرة "كسوة الشتاء" في اليوم الثالث والأخير من فعالية الاحتفال باليوم العالمي للتطوع، الذي أنطلق يوم الخميس الماضي.

وأوضح مدير إدارة الاتصال المؤسسي المتحدث الرسمي بفرع الهلال الأحمر بالمنطقة سلطان عبدالعزيز البراهيم أن المتطوعين والمتطوعات شاركوا في توزيع 120 حقيبة كسوة شتاء في أماكن العمل، استفادا منها العديد من العمال وقائدي الشاحنات، مشيراً الى أن المبادرة تأتي تعزيزاً لدور الهيئة المجتمعي وتكريس رسالة التطوع في مثل هذه المناسبات.

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