الرياض 11 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 08 ديسمبر 2019 م واسعقدت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالتعاون مع مكتب إدارة البيانات الوطنية، ورشة عمل للتعريف بحوكمة البيانات في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات, بهدف رفع مستوى الوعي لدى مقدمي الخدمات في القطاع، والتعرف على أهمية البيانات وكيفية إدارتها وحوكمتها بناء على أفضل الممارسات العالمية.وشارك في الورشة ممثلين من مكتب إدارة البيانات الوطنية ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وشركة الاتصالات السعودية وشركة IBM، حيث تم استعراض ومناقشة عدد من الموضوعات حول تنظيم التعامل مع البيانات، وزيادة جودة وقيمة البيانات، والمحافظة على البيانات الحساسة، وحماية البيانات الشخصية، بالإضافة إلى مناقشة الآثار الاقتصادية لاستثمار البيانات لدى مقدمي الخدمات بالتعاون مع القطاعات الأخرى، وعرض تجارب بعض الشركات في تطبيق حوكمة البيانات.وتأتي الورشة في إطار عمل هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات على تحسين وتطوير حماية بيانات وخصوصية المستخدمين، وتنظيم وحوكمة البيانات لدى مختلف الجهات في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.// انتهى //10:32ت م0025