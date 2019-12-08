الخرطوم 11 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 08 ديسمبر 2019 م واسركزت الصحف السودانية الصادرة اليوم، على ترحيب وزارة الخارجية بالمملكة العربية السعودية بإعلان الولايات المتحدة الأميركية وجمهورية السودان تبادل السفراء بينهما، بعد فراغ دبلوماسي استمر لأكثر من عقدين.ونقلت الصحف بأن مستشار الأمن القومي الاميركي روبرت أوبراين، أبلغ رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، حرص بلاده على معالجة ملف رفع إسم السودان من قائمة الإرهاب في أسرع وقت.وأشارت إلى تمكن الأجهزة الأمنية المتمركزة في المدخل الشرقي لمدينة عدن من إحباط محاولة تهريب أسلحة وذخائر كانت في طريقها صوب محافظة أبين المجاورة.وأخبرت عن مقتل 19 مدنياً، بينهم ثمانية أطفال، أمس في قصف جوي شنته طائرات حربية روسية وسورية في محافظة إدلب شمال غرب سوريا،حسبما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.// انتهى //10:50ت م0028