جدة 11 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 08 ديسمبر 2019 م واستستعد مسابقة جامعة جدة للقرآن الكريم لاستقبال المشاركين في دورتها الحادية عشرة لهذا العام من طلاب وطالبات التعليم في محافظة جدة، والمقرر انطلاقتها تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة خلال الفترة من 8 - 12/ 6 / 1441هـ حيث يتنافس فيها الطلاب والطالبات في مسارات متنوعة.وتأتي المسابقة منذ انطلاقتها قبل عقدٍ من الزمان لما يمثله القرآن من مكانة في التكوين الفكري والحضاري للأمة الإسلامية؛ مما عزز دور جامعة جدة عبر الأمانة العامة لمسابقة القرآن الكريم في إتاحة المشاركة لمختلف الشرائح التعليمية في هذه المسابقة لرفع مستوى الفائدة المتحققة لحفظة القرآن الكريم من الطلاب والطالبات؛ ليكونوا طلاباً واعين ووسطيين في أفكارهم وسلوكهم.ونوه أمين عام مسابقة جامعة جدة للقرآن الكريم الدكتور صلاح بن سالم باعثمان بما يحظى به كتاب الله الكريم ورعاية حفظته من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، وتبنيها لمختلف المسابقات التي تذكي روح التنافس فيه، ودعم صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة لهذا التجمع التنافسي منذ انطلاقته، من أجل العناية بكتاب الله الكريم وتوجيه الطلاب والطالبات إلى الاقبال على حفظه وتلاوته.وأكد باعثمان، على اهتمام جامعة جدة واسهامها بتوجيهات معالي مديرها الدكتور عدنان بن سالم الحميدان، في أداء رسالة المسابقة وسعيها لاكتشاف المواهب في حفظ كتاب الله والاهتمام بمجالات البحث العلمي المختلفة في علوم القرآن الكريم، مما كان له الدور في تنمية الرغبة لدى طلاب وطالبات الجامعات الحكومية والأهلية ومدارس التعليم العام بمحافظة جدة وربطهم بتلاوة القرآن الكريم وحفظه وتثبيته في صدورهم وتشجيع الإبداعات والمواهب واكتشاف الأصوات الحسنة في التلاوة لتنمية قدراتها.وأشار إلى حرص الأمانة العامة للمسابقة بأن تكون في هذا العام مشتملة على المشاركة الطلابية من مختلف الشرائح، عبر مسارين يتمثل الأول في "الصف الثالث ثانوي" بمدارس محافظة جدة للطلاب والطالبات، والثاني في "المرحلة الجامعية" للجامعات والكليات الحكومية والأهلية بمحافظة جدة للطلاب والطالبات، وذلك من أجل تجسيد رسالة السابقة المتمثلة في رفع مستوى طلاب وطالبات التعليم بمحافظة جدة في حفظ القرآن الكريم وتهيئتهم ليكونوا أفراداً صالحين في المجتمع.وبين الدكتور باعثمان أن مسابقة جامعة جدة للقرآن الكريم تستهدف تعزيز روح الاعتدال، وبث مفاهيم الوسطية في الفكر والسلوك، والارتقاء بمستوى طلاب وطالبات التعليم علمياً وتربوياً، وإزكاء روح التنافس فيما هو مفيد ونافع في توجيه طاقات الطلاب والطالبات نحو القرآن الكريم من خلال حفظه لخدمة كتاب الله تعالى بما يليق ومكانته العالية وربط طلاب وطالبات التعليم بكتاب الله تعالى تعلماً وتعليماً وعملاً، وتنمية روح الأصالة في نفوس الطلاب والطالبات من خلال إجراء المسابقة سنوياً بكل عزيمة واقتدار تجسيداً لارتباط أبناء هذه البلاد بالقرآن الكريم ورعايته والتمسك بهديه.وأوضح أن الأمانة العامة بجامعة جدة للقرآن الكريم حددت أربعة فروع للمسابقة هي: حفظ القرآن الكريم كاملاً مع التلاوة والتجويد، وحفظ عشرين جزءاً مع التلاوة والتجويد، وحفظ عشرة أجزاء مع التلاوة والتجويد، وحفظ خمسة أجزاء مع التلاوة والتجويد.وأضاف أنه يشترط في المسابقة بأن يكون المتسابق أو المتسابقة من طلاب أو طالبات الصف الثالث الثانوي، أو المرحلة الجامعية بجامعات وكليات محافظة جدة، وأن لا يشارك في أكثر من فرع، وأن لا يكون من محترفي القراءة، وأن لا يزيد العمر في المرحلة الجامعية عن 35 عاماً، وأن لا يشارك الفائز أو الفائزة بأحد المراكز الثلاثة الأولى سابقاً، أو في نفس الفرع أو الفرع الأقل في أي مسار، وتتابع الأجزاء من بداية المصحف أومن نهايته، والمواظبة والالتزام بالمشاركة أثناء المسابقة، وتلتزم الجهات التعليمية المشاركة في المسابقة بالشروط والأعداد المحددة لمشاركة طلابها وطالباتها، مع تزويد الجهة المنظمة للمسابقة بالوثائق اللازمة للمشاركة.// انتهى //10:51ت م0029