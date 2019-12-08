غزة 11 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 08 ديسمبر 2019 م واسقصف الطيران الحربي الإسرائيلي اليوم، عدة مواقع في قطاع غزة، أسفرت عن إصابة مواطنين فلسطينيين وأوقع دمارًا وخرابًا في الممتلكات .وأفادت مصادر محلية في القطاع، أن طائرة حربية إسرائيلية قصفت أهدافًا في مدينة غزة وبلدة جباليا شمال قطاع غزة ،مشيرة إلى إصابة فلسطينيين بجروح نتيجة شظايا صاروخ أطلقته طائرة حربية إسرائيلية استهدف موقعًا غرب مدينة غزة، وتم نقلهم إلى مستشفى الشفاء لتلقي العلاج، فيما قصف الطيران الحربي الإسرائيلي موقعًا آخر جنوب شرق مدينة غزة، بصاروخين مما أدى إلى دمار وخراب في المكان دون وقوع إصابات تُذكر.// انتهى //10:57ت م0031