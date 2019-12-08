مكة المكرمة 11 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 08 ديسمبر 2019 م واسنفذت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية اليوم، دورة تعريفية حول "مهارات العمل التطوعي"، بمناسبة اليوم العالمي للتطوع، وذلك بمقر الرئاسة في العاصمة المقدسة.وتهدف الدورة إلى تطوير منظومة العمل التطوعي والرقي بمنسوبي الرئاسة وإداراتها للوصول لأعلى مقاييس الجودة المطلوبة لخدمة الحرمين الشريفين، وضيوف الرحمن من المصلين والعمار والزوار.// انتهى //11:02ت م0033