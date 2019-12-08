الرياض 11 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 08 ديسمبر 2019 م واسأعلن المعهد العقاري السعودي الذراع الأكاديمي للهيئة العامة للعقار، عن تقديم مجموعة من الدورات التدريبية المتخصصة في خدمات عقارية مختارة إلى نهاية العام الحالي 2019م.وأفاد بأن هذه الدورات مدعومة من الدولة -رعاها الله-، ومخفضة بنسبة 90% من قيمة رسوم الدورة لمساعدة المنشآت الراغبة في الحصول على تصنيف الهيئة لخدمات الوساطة العقارية، والتسويق العقاري، وإدارة اتحاد الملاك، وإدارة المرافق، والتمويل العقاري.ويهدف المعهد من تقديم هذه الدورات مخفضة الرسوم إلى خلق فرص عمل مميزة ونوعية وإلى تطوير مهارات الشباب والفتيات السعوديين للعمل بمنشآت الوساطة العقارية؛ لضمان تحقيق أفضل المخرجات المهنية في السوق العقاري.وتتضافر جهود المعهد العقاري السعودي مع الهيئة العامة للعقار لتحقيق هذه الأهداف حيث قدم المعهد 193 دورة خلال هذه السنة حتى نهاية شهر أكتوبر الماضي، وتم جدولة 79 دورة مدعومة متخصصة خلال شهري نوفمبر وديسمبر في 17 مدينة بالمملكة وتخصص هذه الدورات للوفاء بمتطلبات واشتراطات معايير تصنيف الهيئة العامة للعقار.// انتهى //11:31ت م0037