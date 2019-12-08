جدة 11 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 08 ديسمبر 2019 م واسأقامت جمعية البر بجدة أمس نشاطًا لأبناء وبنات دور الضيافة من الأيتام، أظهروا خلاله مواهبهم وإبداعاتهم التي أبهرت من شاهدها عند عرضها.وأوضح عضو مجلس إدارة جمعية البر بجدة المهندس سمير القرشي, أن ما أنتجه الأبناء بدار عبدالله عباس شربتلي, وفتيات دار الزهراء من رسوم ومنحوتات خلال هذا البرنامج يوحي بحجم المواهب الكبيرة التي يمتلكونها, والتي تسعى جمعية البر إلى صقلها وتنمية مهاراتهم المختلفة عبر تقديم البرامج المتعددة، مشيرًا إلى أن الجمعية أقامت 183 برنامجًا ونشاطًا لأبناء وبنات الجمعية منذ بداية العام الحالي وحتى اليوم، شملت برامج سياحية ولقاءات وبرامج اجتماعية وتثقيفية ودورات تدريبية واحتفالات وأنشطة دينية وترفيهية ورياضية.وأكد القرشي أن هذه الأنشطة والبرامج التي تقام داخل الدور جاءت لتساعد الأبناء والبنات على الابتكار واختيار حرفة ومهنة تساعدهم على العيش الكريم, فضلًا عن اكتشاف مواهبهم وتنميتها، منوهًا بالابن "إمام أحمد" الذي يُعد من ثمار هذه الورش حيث شارك في دورات ومسابقات وزارة التعليم بل وحصد الجوائز العديدة على مستوى مدارس دول الخليج، وقد قدم العديد من اللوحات التشكيلية الجميلة والملفتة التي أهداها نيابة عن جميع أبناء الدار إلى العديد من الشخصيات البارزة في المجتمع وعلى رأسها صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وكذلك صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز آل سعود محافظ محافظة جدة.يُذكر أن جمعية البر بجدة تحرص طوال العام على إقامة العديد من البرامج والفعاليات والتي تصب في مصلحة أبناء وبنات الدور، ومن أبرزها ورش التدريب ودورات الحاسب الآلي والرسم والفن التشكيلي، وعلى الجانب الرياضي خصصت الجمعية حصصًا تدريبية لإبراز المواهب وتطويرها.// انتهى //12:22ت م0042