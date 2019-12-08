المدينة المنورة 11 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 08 ديسمبر 2019 م واسدشن مجمع مستشفى الملك فهد العام بالمدينة المنورة أمس، مبادرة تطوعنا " 10 – 10 "، بمشاركة عددٍ من أقسام مختلفة، وذلك ضمن فعاليات حملة تطوعي صحة 3، التي تنظمها وزارة الصحة بالتزامن مع اليوم العالمي للتطوع 2019.وأوضح المدير التنفيذي لمجمع مستشفى الملك فهد العام بالمدينة المنورة الدكتور أيمن بن محمد خرابة أنه المستشفى هذه العام شارك بعشر مبادرات، بمشاركة فريق عمل تطوعي من منسوبي المجمع من جميع التخصصات بهدف الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين.وأَضاف أن المبادرة بدأت بحملة للتبرع بالدم، وذلك بهدف إتاحة الفرصة للمجتمع للمشاركة، وتنفيذًا لدور الشراكة المجتمعية، إذ تم تحقيق أكثر من مئة متبرع، كما شاركت مجموعة من المراكز والأقسام كمركز الأورام وأمراض الدم وقسم التأهيل الطبي وقسم العمليات التي أجريت خلاله عشر عمليات تكميم لمرضى السمنة، وأربع عمليات عظام وكذلك قسم أشعة الرنين المغناطيسي والماموجرام ( فحص الثدي )، إضافة إلى العيادات الخارجية، حيث تم التنسيق مع المرضى المجدولة مواعيدهم لتقديم الخدمة لهم تطوعياً، إلى جانب مركز الغدد الصماء والسكر بتفعيل عدد من العيادات بالمركز، كما شارك أيضاً مركز الأسنان التخصصي بعدد من العيادات.// انتهى //12:27ت م0043