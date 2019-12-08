الرياض 11 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 08 ديسمبر 2019 م واستواصل صحة الرياض تفعيل البرنامج الوطني لصحة العين ومكافحة العمى بمنطقة الرياض، حيث يركز البرنامج على توفير الرعاية الصحية للعين ومكافحة الأسباب المؤدية للعمى ومن أهمها التراخوما، والماء الأبيض "الساد"، وضعف النظر بأنواعه والماء الأزرق "الجلاكوما"، وعتامة القرنية، واعتلال الشبكية السكري، والحوادث، والأمراض الوراثية المرتبطة بالعين.وأوضحت صحة الرياض أن البرنامج يسعى لخدمة مرضى العيون وتقليص قوائم الانتظار، إضافة إلى تطوير أقسام العيون ونشر وتعزيز التثقيف الصحي حول صحة العين وكذلك الإشراف على تطوير عيادات العيون والبصريات وعمليات اليوم الواحد في تخصص العيون لأكثر من (34) مستشفى بصحة الرياض، والتعاون مع برامج الصحة المدرسية للكشف المبكر والمسح الميداني لأمراض العيون، وادارة التطوير والجودة، مع العمل على تشغيل عمليات العيون في المستشفيات المرجعية وذات الجاهزية.وأضافت أنه تم إنشاء خارطة الفرز لتقييم حالة مريض العيون في مراكز الرعاية الصحية الأولية وآلية التحويل للمستشفيات، كما تم إعادة تشغيل المستشفيات المرجعية القويعية والدوادمي، واستكمال التجهيزات لعمليات العيون بمستشفى شقراء كمستشفى مرجعي.وأشارت إلى أن البرنامج قام بتفعيل اليوم العالمي للبصر 2019 تحت شعار " البصر أولًا " من قبل (10) مستشفيات، بمشاركة (18) مستشفى من صحة الرياض في المعرض المصاحب للمحاضرات العلمية وورش العمل، كما شارك البرنامج الوطني لصحة العين ومكافحة العمى بمنطقة الرياض في فعالية تثقيفية وتنفيذ ركن تطوعي لفحص العيون في عدد من الوزارات في الرياض.// انتهى //12:32ت م0045