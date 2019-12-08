تبوك 11 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 08 ديسمبر 2019 م واسيُنظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالتعاون مع مركز الدعوة والإرشاد بمنطقة تبوك غداً, محاضرة بعنوان "من أحكام الشتاء"، وذلك بجامع عبدالعزيز بن ظاهر في حي الريان بالمنطقة.وتأتي المحاضرة التي تقام بعد صلاة المغرب، ضمن برنامج ومناشط المكتب لهذا العام، وضمن سلسلة المحاضرات التربوية والدعوية التي تُنظم لتبصير الناس بكل ما ينفعهم من أمور دينهم ودنياهم.// انتهى //12:33ت م0046