الرياض 11 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 08 ديسمبر 2019 م واسنظمت غرفة الرياض أمس، ندوة "قوة التطوع في الرؤية من التمكين إلى الاستدامة" والمعرض المصاحب بحضور رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض عجلان العجلان.وأوضح العجلان، أن الندوة تهدف لتكون خارطة طريق متجددة نحو تعزيز قيم التطوعية المؤسسية، وذلك بالاستفادة من الكوادر البشرية المؤهلة والمدربة وتسخير إمكاناتها لخدمة المجتمع، وصقل شعور الانتماء في شبابنا لخدمة مجتمعهم عبر الأعمال التطوعية، وتعويد النشء على التفاني في بذل العطاء دون مقابل مادي خدمة لمجتمعهم، وتجسيد معنى التكاتف وروح التعاون، وتحقيق مبدأ الجسد الواحد.وأكد العجلان أن "التطوع" يشكل أحد صور التلاحم والبذل في مجتمعنا المسلم، وهو عمل يجلب ويبني الخير أينما حل، وقد حرصت بلادنا بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على الاعتناء به وتضمينه مسارات رؤية المملكة 2030.من جهته قال أمين عام مؤسسة العنود الخيرية الدكتور يوسف الحزيم، أن التطوع هو أن نعطي مجالا أوسع لمفهوم التطوّع، وهو حياة وخارطة طريق للإنسان لتنمية ذاته، مؤكداً على أهمية اختيار التوقيت المناسب للتطوع.// انتهى //12:35ت م0048