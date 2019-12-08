حائل 11 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 08 ديسمبر 2019 م واسنفذ مركز الدكتور ناصر الرشيد لرعاية الأيتام بمنطقة حائل مؤخراً عدداً من البرامج والأنشطة لأبناء المركز.وأوضح مدير المركز عارف الخالد أن الأنشطة اشتملت على رحلة سياحية إلى مدينة جبة، بهدف التعرف على معالم الوطن، حيث اطلعوا خلالها على المتاحف والآثار، إلى جانب مشاركة عدد من الأبناء في المعهد الصناعي الثانوي بحائل لمدة ثلاثة أيام، وذلك ضمن البرنامج التطوعي لأصدقاء الأمانة.وأشار الخالد إلى أن هذه الأنشطة تعزز من قدرات الأبناء الأيتام، إلى جانب رسم مفهوم جديد في حياتهم والقيام بالدور الاجتماعي السليم، ودمج الأبناء بالمجتمع الخارجي.// انتهى //12:36ت م0049