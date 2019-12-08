ثقافي / "شرح كتاب المختصر الفقهي" درس علمي بتعاوني قرى الحسيني والنجوع غداً
الأحد 1441/4/11 هـ الموافق 2019/12/08 م واس
صبيا 11 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 08 ديسمبر 2019 م واس
يُنظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بقرى الحسيني والنجوع بمحافظة صبيا غداً، درساً علمياً في "شرح كتاب المختصر الفقهي"، وذلك بمسجد الإسكان بصبيا.
ويأتي الدرس الذي يقام بعد صلاة المغرب، ضمن فعاليات برنامج " المعلم المقيم " الذي ينفذها المكتب حالياً بهدف تبصير الناس بما ينفعهم من أمور دينهم ودنياهم.
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12:44ت م
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