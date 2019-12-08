صبيا 11 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 08 ديسمبر 2019 م واسيُنظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بقرى الحسيني والنجوع بمحافظة صبيا غداً، درساً علمياً في "شرح كتاب المختصر الفقهي"، وذلك بمسجد الإسكان بصبيا.ويأتي الدرس الذي يقام بعد صلاة المغرب، ضمن فعاليات برنامج " المعلم المقيم " الذي ينفذها المكتب حالياً بهدف تبصير الناس بما ينفعهم من أمور دينهم ودنياهم.// انتهى //12:44ت م0051