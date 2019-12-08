القاهرة 11 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 08 ديسمبر 2019 م واستبدأ غدًا بالقاهرة أعمال المؤتمر العربي الثامن عشر حول الأساليب الحديثة في إدارة المستشفيات، الذي تعقده المنظمة العربية للتنمية الإدارية بعنوان "نموذج الرعاية الصحية المتكامل: المتطلبات والتحديات"، لمدة 3 أيام، تحت رعاية رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي.وأوضح مدير عام المنظمة الدكتور ناصر الهتلان القحطاني في تصريح اليوم، أن المؤتمر سيناقش عددًا من المحاور المهمة، من بينها مفهوم نموذج الرعاية والأسس التي قام عليها، والتحديات التي تواجه الأنظمة الصحية في العالم العربي، والمزايا والتحديات التي تواجه تطبيق نموذج الرعاية، وتقييم لواقع الخدمات الصحية في الوطن العربي وفق نموذج الرعاية، وحوكمة الخدمات الصحية.وأشار القحطاني إلى أن المؤتمر سيتضمن مجموعة من الجلسات وورشتي عمل، يتحدث فيها العديد من الخبراء والمتخصصين في مجال الإدارة والرعاية الصحية بعدة دول عربية، من بينها المملكة العربية السعودية.// انتهى //12:51ت م0053