رام الله 11 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 08 ديسمبر 2019 م واسرصدت تقرير اعلامي الانتهاكات الإسرائيلية بحق الصحفيين في الأرض الفلسطينية خلال الشهر الماضي، والتي بلغت 28 انتهاكًا اسرائيليًا.وقالت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية في تقريرها الشهري ، اليوم عن الانتهاكات الإسرائيلية للصحفيين ، "إن عدد المصابين من الصحفيين خلال الشهر الماضي جراء إطلاق العيارات المطاطية، وقنابل الغاز المسيلة للدموع، والاعتداء بالضرب المبرح، بالإضافة إلى اعتداءات أخرى بلغت 16 اصابة، أما عدد حالات الاعتقال والاحتجاز وسحب البطاقات وإطلاق النار التي لم ينتج عنها إصابات فبلغت 10 حالات. في حين سُجلت حالتا اعتداء على المؤسسات الاعلامية".// انتهى //12:57ت م0054