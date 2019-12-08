الرياض 11 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 08 ديسمبر 2019 م واسأشاد معالي مدير جامعة الملك سعود الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر بمركز الجراحات التجريبية في كلية الطب والمدينة الطبية بالجامعة وماحققه من إنجازات كبيرة في إعداد البرامج و الدورات التدريبية النوعية التي تصل إلى 20 دورة تدريبية سنوياً في مختلف التخصصات الطبية يستفيد منها في كل دورة نحو 40 متدربًا باستخدام افضل أساليب المحاكاة على جراحات المناظير باستخدام حيوانات التجارب حسب الأعراف الدولية.جاء ذلك في كلمة لمعاليه خلال زيارته للدورة التدريبية الحادية عشر لتشريح الجيوب الأنفية بالمناظير التي نظمها قسم الأنف والأذن والحنجرة ومركز الجراحات التجريبية في كلية الطب والمدينة الطبية بجامعة الملك سعود، وتم خلال الدورة تدريب الأطباء المشاركين من المملكة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اطلعوا خلالها على أحدث ما توصل اليه الطب في مجال مناظير الجيوب الأنفية.وأوضح رئيس اللجنة التنظيمية الدكتور محمد العوله أن هذه الدورة التي تعد 11 منذ انطلاقها عام 2002 من الدورات المهمة عالميًا في هذا المجال، مؤكداً أن أعضاء هيئة التدريس في الكلية يشاركون بشكل دوري كجزء من شراكات عالمية في عدة دورات مشابهة في دول : الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، ومصر، و إسبانيا، وكندا.ومن جهته أشار رئيس قسم الأنف والأذن والحنجرة في كلية الطب بالجامعة الدكتور سعد الصالح إلى أن القسم ينظم دورات جراحية بشكل سنوي في عدة مواضيع مختلفة كدورة تشريح عظمة الصدغ، دورة مناظير القصبة الهوائية والبلعوم وجراحات الليزر، دورة تشريح الرأس والعنق ودورة جراحات تجميل الوجه، في حين أفاد الدكتور فهد اليامي المشرف على مركز الجراحة التجريبية و حيوانات التجارب أن المركز يقدم دورة الى دورتين أسبوعيًا للتدريب في مختلف التخصصات الجراحية وتقام على أفضل المعايير العالمية ، حيث تم تجهيز المركز بالوسائل لتقديم الدورات على أعلى مستوى للمتدربين في برامج الزمالات و الاستشاريين ، ويقوم بالتدريب أعضاء هيئة التدريس من الأقسام المعنية.وحول دور وحدة الفعاليات والمؤتمرات في كلية الطب والمدينة الطبية، قال الدكتور فهد السبيهين المشرف على الوحدة إن الوحدة تقوم بالدعم لإظهار هذه الدورات و المؤتمرات بأفضل صورة تليق بجامعة الملك سعود و كلية الطب، من ناحية التنسيق للحصول على الساعات التعليمية وتسجيل الحضور للمؤتمرات وتقديم الدعم اللوجستي لتسهيل عمل الأقسام والمراكز بالكلية لكل تقوم الكلية والمدينة الطبية بالدور المؤول منها في خدمة المجتمع الطبي كما هو مؤمل من أكبر تجمع صحي أكاديمي بالمملكة.// انتهى //13:00ت م0056