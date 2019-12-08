الرياض 11 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 08 ديسمبر 2019 م واسعقدت جمعية الاقتصاد السعودية ورشة عمل بعنوان (تمكين دور المرأة في الاقتصاد السعودي) تحت رعاية صاحبة السمو الملكي الأميرة سارة بنت خالد بن مساعد بن عبد العزيز حرم سمو وزير الطاقة بهدف توضيح مجالات تمكين المرأة اقتصادياً وإمكانية توفير الخدمات كافة التي تحتاجها برامج التمكين الاقتصادي في سبيل الدخول في الاقتصاد السعودي في ظل تحقيق رؤية 2030.وتطرقت الورشة لمجالات تمكين المرأة في التعليم والاستثمار ودورها في الخدمة المدنية والعمل في المملكة وتأثير انتشار تقنية المعلومات والاتصال والتطور المالي، وأهداف التنمية المستدامة وتمكين المرأة والتحولات الاقتصادية.كما تطرقت للمساهمة الاقتصادية للمرأة السعودية ومجالات تمكين المرأة في قطاع الصناعة وفي القطاع الخاص والعمل التطوعي.وشارك في الورشة عدد من المتحدثين منهم معالي مديرة جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الدكتورة إيناس العيسى، والرئيس التنفيذي لمجموعة سامبا المالية رانيا النشار، والوكيل المساعد لشؤون التنمية المستدامة سمو الأميرة هيفاء آل مقرن ، والوكيل المساعد المكلف لشؤون مجموعة العشرين"، ورئيس مجلس إدارة جمعية الاقتصاد السعودية الدكتورة نورة بنت عبدالرحمن اليوسف، وعضوة مجلس شورى الدكتورة منى بنت عبدالله آل مشيط، وعضوة مجلس شورى الدكتورة فردوس بنت سعود الصالح، ووكيلة وزارة الخدمة المدنية لتمكين المرأة الدكتورة هند الزاهد، والمستشارة الاقتصادية بوزارة المالية الدكتورة نهلة سمرقندي، وعضوة مجلس إدارة صناديق المال والدخل الثابت بالبنك الأهلي كابيتال الدكتورة بسمه مزيد التويجري، والمؤسسة والرئيسة التنفيذية لشركة وجود المحدودة هناء السيد، والرئيس التنفيذي لـ آل سعيدان للتنمية وعضو مجلس إدارة سعيدان العقارية مشاعل بنت عبدالله بن سعيدان، والأستاذة المشاركة بجامعة الملك سعود الدكتورة سارة نجم، ونائبة الرئيس لرفع المهارات وتوظيف السعوديين بتكامل القابضة عبير الهاشمي، والمشرفة العامة على الجمعية السعودية للعمل التطوعي "تكاتف" صفية أبو ملحة.// يتبع //13:55ت م0086

وتأتي الورشة امتداداً لمبادرة صاحبة سمو الأميرة سارة بنت خالد بن مساعد لتمكين المرأة في الاقتصاد والخروج بتوصيات تلخص تمكين دور المرأة في الاقتصاد السعودي.وفي خطوة تتماشى مع أهداف رؤية 2030 أعلنت صاحبة السمو الملكي الأميرة سارة بنت خالد برصد ثلاث جوائز سنوية لدعم التأليف والبحث العلمي في مجال الاقتصاد والإنجاز في القطاع الخاص، الجائزة الأولى قيمتها 300 ألف ريال تمنح لأفضل كتاب علمي في مجال الاقتصاد في المملكة، والجائزة الثانية 200 ألف ريال تمنح لأفضل بحث علمي في مجال الاقتصاد السعودي نشر في إحدى المجلات العلمية المخصصة، والجائزة الثالثة 100 ألف ريال تمنح لأفضل إنجاز متميز للمرأة في قطاع الأعمال.// انتهى //13:55ت م0087