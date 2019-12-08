حائل 11 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 08 ديسمبر 2019 م واسدشن وكيل إمارة منطقة حائل المساعد للشؤون التنموية صالح بن صالح المطيري بديوان الإمارة اليوم , حملة " راقب صحتك " التي تقيمها الجمعية الخيرية للمكافحة التدخين " نقاء " بالتعاون مع المستشفى السعودي الالماني بحائل.وفي مستهل التدشين تحدث المطيري عن أهمية الحملات التوعية في مختلف فئات المجتمع منوهاً بدعم القيادة لهذه البرامج وحرص سمو أمير منطقة حائل وسمو نائبه على نجاحها واستفادة المجتمع وموظفي إمارة المنطقة وموظفي الإدارات الحكومية من هذه الحملة بمتابعة من وكيل الإمارة عادل بن صالح آل الشيخ معرباً عن شكره للقائمين عليها وللمساهمين بنجاحها .من جهته أوضح المدير العام للجمعية الخيرية لمكافحة التدخين بحائل " نقاء " ناصر بن دغفق المنيس أن الحملة تهدف إلى توعية الموظفين بأضرار التدخين وقياس نسبة الكربون لدى الموظفين وقياس الضغط للكشف عن مرض الضغط كونه معروف باسم ( القاتل الصامت ) وقياس السكر في الدم والكشف عن مرض السكر كونه لا يمكن اكتشافه إلاّ بعد فترة من الإصابة به وكذلك تقديم التوعية الصحية عن آفة التبغ ومرض السكر والضغط .// انتهـى //14:07ت م0090